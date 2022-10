FMI propõe imposto temporário sobre altos rendimentos ou riqueza

O Fundo Monetário Internacional (FMI) recomenda, este ano, que os governos das economias desenvolvidas lancem mão de diversas opções em matéria de impostos para ampliarem as receitas fiscais. O objetivo é o financiamento da recuperação económica da maior crise desde o pós-guerra.

É uma verdadeira ‘reforma fiscal’ em que, no menu, não faltam opções como um imposto temporário sobre os níveis de rendimento mais elevados ou os ativos de riqueza, a progressividade no IRS, a taxação de lucros "excessivos" (as aspas são usadas pelo próprio Fiscal Monitor), e um acordo global para travar a competição fiscal entre países.

A política orçamental e fiscal do FMI levou uma reviravolta há já algum tempo. Vai longe o tempo da troika e das recomendações de austeridade orçamental de há 10 anos.

Este ano, o Fiscal Monitor vai mais longe do que no ano passado em matéria tributária. O mais singular é que esta verdadeira revolução fiscal a partir de Washington é protagonizada pelo ex-ministro das Finanças português, Vítor Gaspar, que há dez anos foi o primeiro executor da política da troika no período crítico entre junho de 2011 e julho de 2013.

O menu de soluções fiscais do Fiscal Monitor é apresentado como recomendações e, em alguns casos, como última opção, no caso de outras se revelarem insuficientes.

Contribuição temporária para a retoma

Como novidade, Gaspar avança com a possibilidade dos governos nas economias desenvolvidas avançarem com “uma contribuição temporária para a recuperação do Covid-19 sobre os rendimentos mais elevados ou sobre a riqueza”.

Na conferência de imprensa em Washington, em que foi apresentado o Fiscal Monitor, Paulo Mauro, diretor-adjunto do departamento chefiado por Gaspar, explicou, mais em detalhe, a ideia: "Trata-se de ma contribuição para a recuperação da pandemia da COVID-19 que poderia assumir a forma, por exemplo, de uma sobretaxa sobre o IRS ou mesmo sobre o IRC, uma vez que algumas empresas se têm saído muito bem e têm conseguido boas valorizações no mercado de ações".

No entanto, o menu fiscal é mais amplo e com ambição de não ser temporário. O Fiscal Monitor avança com a necessidade de aumentar a progressividade no IRS – uma recomendação feita já anteriormente -, reforçar o peso dos impostos sobre heranças, doações e sobre a propriedade, considerar a hipótese de impostos sobre lucros "excessivos" em matéria de IRC, e, em último caso, taxar a riqueza.

Paulo Mauro, na conferência de imprensa, explicou o contexto que justifica estas recomendações: "Temos visto que, nas economias desenvolvidas, há uma erosão na tributação em IRS no caso daqueles contribuintes que estão no topo da escala de rendimentos". E daí concluindo: "Por isso, há uma oportunidade de reverter parte dessa erosão através de medidas fiscais, tanto no IRC como no IRS, ou na eliminação de buracos na tributação do capital, nos impostos sobre propriedade e sobre herança. Há todo um menu de opções disponíveis para os decisores de políticas fiscais".

Combate à competitividade fiscal à escala mundial

As recomendações a nível doméstico são complementadas com a necessidade de um quadro global que reduza a competição fiscal, no âmbito dos trabalhos que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) tem levado a cabo, sublinha o FMI.

Vítor Gaspar fala de uma reforma das regras internacionais de tributação e avisa que é um erro decisões unilaterais dos países, como no terreno dos impostos sobre o digital, que podem levar a adicionar guerras fiscais às guerras comerciais em curso.

Na terça-feira, a economista-chefe do FMI, sublinhou que a organização apoia a ideia de um IRC mínimo global avançada esta semana por Janet Yellen, a secretária do Tesouro da Administração Biden, a decisora em matérias orçamentais e fiscais mais importante do mundo.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, Paulo Mauro recordou que a iniciativa que está a ser desenvolvida pela OCDE poderá concretizar-se até meados de 2021.