Família Azevedo dá passo para controlar (ainda mais) a Sonae Indústria

A família Azevedo deu mais um passo para vir a controlar na totalidade a Sonae Indústria. A “holding” familiar, a Efanor, já assumiu o compromisso de vir a adquirir as ações que lhe permitem manter a sua posição na empresa (86%) no aumento de capital que está a ser realizado. Se a generalidade dos restantes acionistas não acompanhar essa operação, a Efanor pode superar os 90% dos direitos de voto da Sonae Indústria. E, nessa eventualidade, cumpre os requisitos para avançar para a retirada da empresa de bolsa, como foi seu objetivo – falhado – recentemente.

“A Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Sonae Indústria) informa ter recebido, na presente data, uma comunicação da Efanor Investimentos, SGPS, SA, titular, direta e indiretamente, de 39.147.749 acções representativas do capital social da Sonae Indústria, em que aquela sociedade se compromete irrevogavelmente perante a Sonae Indústria, a subscrever, como mínimo, um número de ações proporcional àquelas de que é titular na presente data, no aumento de capital social deliberado pelo conselho de administração em 28 de Janeiro de 2021”, indicou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Efanor detém 85% da Sonae Indústria desde a OPA que realizou no ano passado, mas em que falhou o objetivo de superar a fasquia dos 90% que permitiriam avançar para a retirada da empresa de bolsa (como aconteceu com a Sonae Capital).

Este ano, a Sonae Indústria decidiu avançar para um reforço de capitais. Sendo o aumento de capital de 55 milhões de euros, a participação correspondente à da Efanor obriga a um investimento em torno de 41 milhões de euros (são 1,14 euros por ação). A restante parcela deverá ser colocada pelos restantes acionistas, se quiserem acompanhar o aumento de capital. Se não, a Efanor ganha peso relativo.

A Sonae Indústria, empresa de derivados de madeira, pretendia concluir a operação o mais rapidamente possível, aguardando a aprovação do prospeto pela CMVM.