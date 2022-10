Resolução de litígios nos grandes contratos com o Estado mais complicada com novas regras de arbitragem

A resolução de litígios a volta dos grandes contratos com o Estado ficou mais complicada com as novas regras de arbitragem, escreve esta segunda-feira o Jornal de Negócios.

Em causa está a alteração de regras no Regime Jurídico da Arbitragem Tributária, em vigor desde fevereiro, e que se deverão aplicar à arbitragem administrativa.

Estas regras estipulam que apenas sejam elegíveis como árbitros os advogados que “não sejam mandatários ou não integrem escritório de advogados em que um dos seus membros seja mandatário em qualquer processo arbitral tributário pendente”.

Como resultado, os advogados deverão, pelas novas regras, ficar impedidos de ser árbitros na arbitragem administrativa se colegas do mesmo escritório tiverem aí processos pendentes. Contudo, ainda há dúvidas sobre a aplicação destas regras aos processos de arbitragem administrativa.

Em causa estão, nomeadamente, os litígios que envolvem grandes contratos realizados com o Estado, que não costumam ser apreciados em tribunais comuns, já que os contratos preveem que, caso seja necessário, haverá recurso à arbitragem que, em regra, é organizada pelas firmas de advogados.

O problema é que, tendo em conta as novas regras, advogados que não trabalhem em prática individual, integrando escritórios de sociedades ficam limitados na sua intervenção como árbitros.