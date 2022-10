Pandemia faz cair as rendas em 5,1%

Os preços das casas para arrendar em Portugal desceram 5,1% ao longo dos últimos 12 meses, precisamente desde o início da pandemia

Segundo o índice de preços do portal idealista, no final do mês de março deste ano, arrendar casa tinha um custo médio de 11 euros por metro quadrado (m2). Já em relação à variação trimestral, a descida foi de 1,7%.

Segundo a mesma fonte, o preço de arrendamento desceu em seis capitais de distrito, com Leiria (-18,6%) e Lisboa (-9,6%) a liderarem no topo da tabela. A acompanhar esta descida de preços seguem-se Braga (-9,5%), Viana do Castelo (-5%), Aveiro (-3,9%) e Porto (-1,7%).

Castelo Branco e Setúbal com os maiores aumentos

Por outro lado, os preços aumentaram em Castelo Branco e Setúbal (13% em ambas as cidades), Ponta Delgada (11,6%), Coimbra (11,2%), Viseu (7,8%), Funchal (3,9%) e Faro (1,6%).

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: 13,6 euros por m2. Porto (10,6 euros por m2) e Funchal (8,4 euros por m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Já as cidades mais económicas são Castelo Branco (4,6 euros por m2), Leiria (4,9 euros por m2) e Viseu (5,2 euros por m2).

Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados ​​os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.