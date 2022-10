Quão portuguesa é ainda a EDP?

Foi há 20 anos, em março de 2001, que o grupo EDP decidiu criar a EDP Produção para juntar numa única holding os seus ativos de geração, grande parte dos quais oriundos da antiga CPPE — Companhia Portuguesa de Produção de Eletricidade. Em duas décadas o grupo manteve a sua sede em Portugal e conserva uma equipa de gestão nacional, mas no passado recente, num par de anos apenas, a exposição da EDP ao seu mercado de origem reduziu-se substancialmente.

A produção de eletricidade é uma das faces mais visíveis do negócio da EDP em Portugal, geografia onde a elétrica assegurava até 2019 mais de metade da capacidade de produção do país. Na comercialização de eletricidade a EDP tem uma quota de 41% (embora no segmento doméstico essa quota ainda chegue a 70%). A verdade é que os últimos anos ditaram uma reconfiguração.