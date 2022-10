Paula Amorim: “Somos o maior player em vendas na Farfetch a nível ibérico”

A empresa de Paula Amorim está a desenvolver novos produtos com a Farfetch, com imagens em 3D, e admite que a pandemia acabou por fazer disparar as vendas online.

Como está a relação com a Farfetch e até onde vai o envolvimento da vossa empresa com esta tecnológica?

A presença da Fashion Clinic na Farfetch é um caso de sucesso, desde 2012 e com um crescimento entre 2017 a 2020 de 200%. Naturalmente, com o encerramento das lojas físicas, as vendas online tiveram um forte crescimento, que foi sentido no volume de vendas da Fashion Clinic na Farfetch. Neste momento somos o maior player em vendas na Farfetch a nível ibérico e o 12º a nível europeu. Em paralelo, estamos a desenvolver, na Amorim Holding em parceria com o José Neves, a Platforme. A Platforme é uma plataforma digital que permite reproduzir um produto real num produto digital, 3D, que dá a possibilidade de simular uma peça, escolhendo diferentes opções disponíveis para customização que vai permitir à marca PAULA ir ao encontro do gosto e criatividade de cada cliente, possibilitando a personalização de algumas peças da marca PAULA.