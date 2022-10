É a primeira vez que se reúnem tantos governantes e empresários de diferentes fileiras da economia portuguesa em torno de um objetivo comum: relançar as exportações de bens e serviços nacionais, projetando no mundo as marcas de Portugal.

O colapso de 2020 obriga a recuperar em quantidade, mas sobretudo em valor. E para pagarem mais caro pelo made in Portugal, os mercados externos devem reconhecer as empresas portuguesas como produtoras de bens e serviços de elevada qualidade e valor.