Atraso na travessia do Canal do Suez resolvido este sábado

Dez dias após o porta-contentores MS Ever Given – com 400 metros de comprimento e 22 mil contentores a bordo – ter encalhado na parte mais estreita do canal, 61 navios aguardavam ainda este sábado a sua vez de atravessar a ligação entre o mar Vermelho e o Mediterrâneo. O MS Ever Given foi desencalhado esta segunda-feira após seis dias de operações de salvamento.

Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal Suez (SCA, na sigla em inglês), anunciou este sábado que 85 navios deverão atravessar o canal em ambos os sentidos. O volume de tráfego previsto para este sábado pelo presidente da autoridade portuária inclui já novos navios além dos últimos 61 que aguardavam passagem. No total, o acidente ocorrido a 23 de março bloqueou a passagem de um total de 427 navios nesta semana e meia.

A interrupção do Canal por onde passa cerca de 12% do comércio mundial, e uma média de 50 navios por dia, vai repercutir-se em cadeia na atividade portuária a nível mundial. Além de atrasos na ordem das duas semanas na chegada de navios aos portos, acrescem os prejuízos, impossíveis de calcular, provocados pela interrupção da cadeia logística de muitos setores de actividade económica.

A Autoridade do Canal de Suez abriu esta quarta-feira uma investigação para apurar as causas do acidente que interrompeu o tráfego no Canal durante seis dias e Osama Rabie admite pedir uma indemnização superior a mil milhões de euros.

A infraestrutura representa 2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Egito e só as taxas de travessia cobradas diariamente representam entre 12 milhões e 15 milhões de dólares (entre 10 e 12,7 milhões de euros).