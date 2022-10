Vista Alegre regressou ao prejuízo em 2020, após quatro anos seguidos de lucros

A Vista Alegre Atlantis fechou 2020 com o primeiro prejuízo em cinco anos, registando um resultado líquido negativo de 2,1 milhões de euros, que compara com o lucro de 7,5 milhões de euros alcançado em 2019.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa de peças de porcelana e cristal reporta para 2020 uma queda de receita de 8%, para 110,4 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) afundou-se 37%, para 16 milhões de euros. O resultado operacional caiu mais ainda, encolhendo 83%, para 2,5 milhões de euros.

A empresa nota, contudo, que este desempenho foi provocado sobretudo pelo primeiro semestre do ano. Na segunda metade de 2020 o volume de negócios cresceu 8% em termos homólogos.

"Os resultados consolidados do exercício de 2020 do grupo Vista Alegre foram fortemente afetados, nomeadamente a partir de março e até final do ano, com restrições severas ao comércio e circulação de pessoas que levaram à diminuição da procura e redução de encomendas", observa o grupo.

No ano passado o peso das exportações voltou a aumentar, representando 78,7% das vendas do grupo Vista Alegre.

A empresa acabou por registar, em termos de resultados líquidos, o pior dos últimos sete anos, depois de um período em que foi acumulando lucros ao longo de vários exercícios. Em 2019 tinha ganho quase 7,5 milhões de euros, em 2018 o lucro foi de 7,8 milhões, em 2017 foi de 4,2 milhões e em 2016 de 1,7 milhões.

Em 2015, o último ano em que a Vista Alegre tinha dado prejuízo antes da pandemia, as perdas foram de 814 mil euros. Em 2014 o prejuízo tinha sido de 1,97 milhões. E em 2013 as perdas ascenderam a 3,9 milhões de euros.