António Costa ainda não bateu investimento público de Passos Coelho

O esforço de investimento público — medido pelos gastos em obras, infraestruturas, máquinas, equipamentos e demais formação bruta de capital fixo (FBCF) das administrações públicas a dividir pelo produto interno bruto (PIB) — é a meta orçamental que António Costa ainda não conseguiu superar face ao anterior primeiro-ministro, Passos Coelho.

Os dados do Instituto Nacio­nal de Estatística (INE) mostram que o investimento nos serviços públicos aumentou €440 milhões no último ano, somando €4455 milhões no final de 2020.