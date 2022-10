A Archegos é um estouro isolado ou será apenas o primeiro?

“Este é um estouro isolado ou será apenas o primeiro de uma série de estouros?”, questiona Filipe Garcia, presidente da IMF — Informação de Mercados Financeiros, numa frase que resume a forma como o mundo está a olhar para o colapso do fundo Archegos, do gabinete de gestão de patrimónios de Bill Hwang. Certo é que as perdas, ainda por calcular, já apanharam bancos como o Crédit Suisse, Nomura ou Mitsubishi UFJ.

“Se ficar tudo por aqui, todo este caso não passará de mais um dia difícil em Nova Iorque. Mas o que é determinante para avaliar o impacto de tudo isto é saber se este é um caso isolado ou se há outros bancos com perdas significativas e se há outros fundos com problemas idênticos”, afirma Filipe Garcia.“Estamos a falar de um fundo pequeno. Falta ainda perceber o impacto, e tudo vai depender de haver mais visados, mas, à primeira vista, nada parece indicar que temos pela frente um caso da dimensão do Lehman Brothers (2008), que tinha ativos avaliados em 600 mil milhões de dólares”, acrescenta Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, afastando, nesta fase, o cenário de um risco sistémico.