Contribuintes podem submeter IRS a partir de hoje. Estas são as datas a ter em conta

Arranca hoje o habitual período do ano em que os contribuintes acertam contas com a Autoridade Tributária (AT). Desde a meia-noite desta quinta-feira e até 30 de junho que é possível submeter no portal da AT a declaração de IRS relativa aos rendimentos obtidos em 2020. E apesar de alguns constrangimentos já reportados pelos contribuintes abrangidos por IRS Automático, nas primeiras horas do dia tinham já sido entregues 198.399 declarações, segundo a Autoridade Tributária. A campanha de IRS deste ano traz algumas novidades, como o IRS Jovem, mas o valor dos reembolsos deve ser menor que em anos anteriores.

Comecemos pelas más notícias: o reembolso do IRS relativo aos rendimentos de 2020 será menor do que foi em 2019, e poderá ser ainda mais baixo em 2021, dependendo da situação particular de cada contribuinte. Em traços gerais, quem tem direito a receber receberá menos e quem paga poderá pagar mais. É o efeito da redução da retenção na fonte iniciado pelo executivo no ano passado, e que deverá acentuar-se no IRS de 2021 (o que irá submeter em 2022), ano em que a reforma dos escalões de IRS está concluída. Na prática, como a retenção na fonte é menor, os contribuintes têm maior liquidez mensal mas também recebem menos no momento do acerto de contas anual com a AT.

Reembolsos mais rápidos

Agora as boas notícias: à partida o reembolso chegará mais rápido. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, diz ser “expectável” que os reembolsos do IRS comecem este ano a ser processados mais cedo do que em 2020. No ano passado, os primeiros reembolsos foram processados 21 dias depois do início da campanha da entrega da declaração anual de IRS. Um período de tempo maior do que o habitual que refletiu os constrangimentos do primeiro confinamento no país. "Aquilo que posso garantir é que estamos em condições de fazer a campanha de IRS, de proceder às liquidações e de proceder aos reembolsos. É normal e é expectável que os reembolsos este ano possam ser relativamente mais rápidos do que foram no ano passado”, referiu à Lusa António Mendonça Mendes.

E a campanha deste ano traz algumas novidades. Desde logo, o alargamento do preenchimento automático aos trabalhadores independentes. É expectável que esta medida de simplificação abranja 250 mil novos sujeitos passivos. Mas atenção: "os contribuintes abrangidos pelo IRS Automático e que durante o respetivo prazo de entrega não confirmem a declaração automática de IRS nem entreguem a declaração nos termos gerais verão, no final desse prazo, a declaração automática provisória tornar-se definitiva e ser considerada como a declaração entregue para todos os efeitos legais". Isto significa que estes contribuintes não estão obrigados a efetuar quaisquer procedimentos, seja de confirmação da declaração automática, ou entrega da declaração nos termos gerais.

Outra das novidades é o IRS Jovem, a medida aprovada no Orçamento do Estado para 2020 como forma de incentivar a qualificação dos mais jovens e de apoiar a sua integração na vida adulta e no mercado de trabalho após a conclusão dos estudos. Este o primeiro ano em que irão ser liquidadas as declarações de rendimentos dos sujeitos passivos que podem beneficiar do IRS Jovem.

Constrangimentos no IRS Automático

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, mais de 198.399 contribuintes tinham já submetido as suas declarações, segundo a Autoridade Tributária. No entanto, a plataforma da AT tem estado a registar alguns constrangimentos. Nas redes sociais, há várias partilhas de contribuintes que tentaram submeter as suas declarações sem sucesso. Segundo noticia o ECO, em causa estão sobretudo os contribuintes abrangidos pelo IRS Automático. O portal da AT não está a permitir a submissão destas declarações e está a reencaminhá-las para o preenchimento manual. Uma funcionalidade que, se encontra também indisponível.

Ao Expresso, o Ministério das Finanças esclareceu que "os contribuintes têm três meses para confirmar ou preencher a sua declaração de IRS. É natural, e comum todos os anos, que nas primeiras horas exista uma sobrecarga de acessos ao sistema e que, por outro lado, sejam necessárias correções ao sistema em face das alterações introduzidas este ano". Fonte oficial do ministério de João Leão pediu ainda que se evite a sobrecarga do site no primeiro dia para evitar constrangimentos desta natureza: "apelamos a que não haja uma “corrida” nas primeiras horas".

Na campanha de IRS 2020 há várias datas a ter em conta

1 de abril

Início do prazo para submissão das declarações de rendimento de 2020, que decorre exclusivamente através do Portal das Finanças. A apresentação do Modelo 3 à Autoridade Tributária é obrigatória, independentemente da natureza dos rendimentos obtidos pelo contribuinte. O seu preenchimento pode ser automático ou manual, nos casos em que os contribuintes não estão abrangidos pela declaração automática.

30 de junho

Fim do prazo para a entrega da declaração anual de IRS. Nos casos em que o contribuinte está abrangido por declaração automática, se até esta data não feita a verificação da declaração, a AT considera-a como correta e submetida.

31 de julho

É a data fixada pela AT para reembolso aos contribuintes e envio das respetivas notas de liquidação.

31 de agosto

Termina o prazo de pagamento para os contribuintes que têm de devolver dinheiro ao Estado.