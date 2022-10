Bloqueio no Canal de Suez: portos portugueses só regressam ao normal em maio

As repercussões da interrupção do tráfego no Canal do Suez deverão começar a sentir-se nos portos nacionais dentro de duas semanas e demorarão pelo menos mais três semanas a serem resolvidas. O início de maio é, assim, o horizonte apontado pelas administrações portuárias, operadores e agentes de navegação contactados pelo Expresso para que a atividade regresse ao normal. Atrasos na carga e descarga de mercadorias e aumento do custo do frete no imediato, congestionamento da atividade portuária dentro de 15 dias, quando os navios começarem a chegar, são os contornos de um problema em cadeia que afeta todo o comércio marítimo à escala global.

Pelo canal egípcio transitam cerca de 12% do comércio mundial e 9% do tráfego marítimo com origem e destino em Portugal. E é, assim, uma rota vital para os navios que vêm do Sul da Ásia para a Europa, com mercadoria de países como a China, Índia, Japão ou Coreia.