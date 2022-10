Norte quer pelo menos metade dos fundos do Portugal 2030

O Conselho Regional do Norte quer pelo menos metade dos fundos europeus do próximo quadro comunitário Portugal 2030. É o que consta da deliberação aprovada esta terça-feira por este órgão político consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

O coletivo regional também defende como “contributo relevante” a “desconcentração da unidade de missão Recuperar Portugal e da sede e base executiva do Banco de Fomento”, sediando-as no Norte. Àquela unidade de missão caberá a gestão dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Quanto à divisão do próximo “bolo” de fundos comunitários do Portugal 2030 pelas regiões portuguesas, o Norte reclama uma fatia tão grande quanto as outras todas juntas.

Até porque “um Norte forte e internacionalmente competitivo é condição indispensável da recuperação e do crescimento económico do país e da sua coesão social e territorial”.

O governo português deve assim garantir “uma afetação orçamental robusta” do futuro quadro comunitário Portugal 2030 à região Norte, “equivalente a pelo menos 50% da sua dotação global, respeitando os critérios que presidiram à atribuição dos apoios da política de coesão europeia ao país no horizonte 2021-27”.

No atual quadro Portugal 2020, a região Norte representa pouco acima dos 40%.

“Essa dotação financeira é fundamental para resolver os atrasos estruturais de desenvolvimento do Norte e concretizar os desafios fixados na estratégia “Norte 2030”, quer através da realização de investimentos em programas de desenvolvimento económico e de capacitação do capital humano, como em infraestruturas de suporte à qualidade de vida, coesão e competitividade”, defende o Conselho Regional do Norte.

Ainda no sentido da desejável territorialização das políticas e dos instrumentos de financiamento, "a desconcentração da Unidade de Missão “Recuperar Portugal” e da sede e base executiva do Banco de Fomento a partir do Norte será, política e operacionalmente, um contributo relevante”, lê-se na deliberação.