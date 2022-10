O discreto gestor que cuida da fortuna de Cristiano Ronaldo (e não só)

O 5º andar do número 190 da Avenida da Liberdade, em Lisboa, recebeu, ao final da manhã de 17 de novembro de 2014, segunda-feira, uma discreta reunião. Ali estava instalado um escritório que a Gestifute, empresa de Jorge Mendes que se dedica à gestão de carreiras desportivas, usava quando precisava de tratar de negócios em Lisboa. Desta vez, o encontro juntava Luís Correia, da Gestifute, e Lingjing Xu, responsável da Fosun em Portugal. A empresa chinesa havia comprado, meses antes, a seguradora Fidelidade e encontrava-se então a montar, a partir dos seus escritórios no Chiado, uma ambiciosa estratégia de aquisições em Portugal. Naquele encontro também estavam presentes Miguel Marques, administrador da sucursal portuguesa do banco suíço St Galler Kantonalbank (SGKB), que operava justamente nesse discreto espaço na Avenida da Liberdade. Já nessa época Miguel geria parte da fortuna de futebolistas de topo como Cristiano Ronaldo, Pepe, Fábio Coentrão e James Rodriguez. E de treinadores como José Mourinho e Nuno Espírito Santo. Todos eles estrelas de uma constelação chamada Jorge Mendes.

Nessa reunião, a Gestifute e a Fosun concordaram em trabalhar num projeto empresarial que poderia incluir academias de futebol, transação de direitos de imagem, investimento em clubes e uma potencial injeção de capital chinês na Polaris, uma das empresas de Jorge Mendes e Luís Correia. E combinaram também que esse trabalho teria de ser célere, para estar finalizado antes de uma outra reunião que juntaria, em Lisboa, a 12 de dezembro, Jorge Mendes e o dono da Fosun, Guo Guangchang, um dos homens mais ricos da China. O que depois sucedeu já é conhecido. A Fosun adquiriu uma participação de 15% na Start SGPS, a holding que controla a Gestifute. A mesma Fosun compraria o Wolverhampton, que rapidamente se tornaria o mais português dos clubes ingleses, destino de uma miríade de jogadores da constelação Mendes. Uma parceria luso-chinesa que foi sempre acompanhada por Miguel Marques, um discreto gestor de fortunas cujo anonimato terminava onde começava a popularidade do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo.

