TAP prevê fazer 100 rotas por semana em agosto. E diz que vai reforçar Madeira e Cabo Verde 

Não obstante a pandemia, a TAP anunciou esta sexta-feira que vai voar para 100 destinos em agosto e salienta que irá reforçar os voos para a Madeira nos próximos meses, ajustando-se à procura. “A TAP está a retomar gradualmente a sua operação e planeia operar 879 voos por semana, num total de 100 rotas, em agosto”, avançou em comunicado enviado às redações, a companhia aérea.

A transportadora, que tem em curso um plano de reestruturação, vai operar oito novas rotas para o verão na Europa e em África. Os novos destinos de verão são Fuerteventura, Ibiza, Santiago de Compostela, Zagreb, Djerba, Agadir, Monastir e Oujda.

A informação sobre o plano de verão foi divulgada esta sexta-feira, depois de o Expresso ter noticiado, no semanário e na edição online, que a TAP este ano não irá fazer os tradicionais voos charter, com os operadores turísticos nacionais, para Porto Santo e Cabo Verde, tendo sido substituída pela espanhola Iberia e pela açoriana Sata. Uma notícia que levou o ministério das Infraestruturas a questionar a companhia, sabe o Expresso. Porto Santo e Cabo Verde são destinos de verão populares entre os portugueses.



Na nota enviada às redações, a TAP sublinha que oito das 100 rotas são nacionais, e que estas terão 126 frequências semanais. A companhia salienta que vai reforçar a sua operação na Madeira nos próximos meses, contando ter em agosto cinco voos diários de Lisboa para o Funchal e dois voos diários para a capital madeirense com partida do Porto.

Para Porto Santo, ilha de longa praia de areia da Madeira, a TAP ainda que retoma a operação em junho com cinco voos semanais.

Para Cabo Verde, a TAP está a planear fazer 10 voos semanais para a Praia, três para o Sal e sete para São Vicente.

Já para o arquipélago dos Açores, a TAP terá 22 frequências semanais em agosto. “Para Ponta Delgada serão 12 frequências por semana com partida de Lisboa e três voos semanais com partida do Porto. A rota Lisboa-Terceira terá um voo diário”, adiantou.

A companhia avança ainda que em agosto, entre Lisboa e o Porto, vai operar quatro voos diários, enquanto, entre Lisboa e Faro, terá três voos diários.

Globalmente, a companhia vai assim operar, em agosto, 555 voos semanais para destinos europeus e 83 para destinos africanos. A TAP avisa, no entanto, que o plano hoje anunciado poderá ter ajustamentos, já que está tudo condicionado pela pandemia.

Voos extra-Europa

Em África, a TAP prevê ter seis voos por semana para Luanda, três para Maputo, três para Bissau, quatro para São Tomé. E os já referidos 10 voos para Praia, três para o Sal e sete para São Vicente.

A transportadora aérea vai ainda efetuar 61 voos por semana entre Portugal e o Brasil e, para a América do Norte, 51 voos semanais para Boston, Newark, Chicago, Washington, São Francisco, Toronto e Montreal.

Adicionalmente, terá três voos semanais entre Lisboa e Cancún. A rota para esta cidade do México não é apenas uma rota de verão, é um dos novos destinos que a TAP está a testar. Os voos de Cancun, tal como o Expresso noticiou, têm levantado algumas dúvidas internas. Quem os questiona sublinha tratar-se de um destino de verão, com forte concorrência, nomeadamente das companhias espanholas.

“Ao longo dos próximos três meses, a TAP vai repor gradualmente a sua operação, ainda que com uma recuperação lenta devido aos constrangimentos legais que existem atualmente à mobilidade de pessoas e ao tráfego aéreo”, explica a empresa em comunicado.

Os bilhetes comprados até 31 de maio, com data até 31 de dezembro de 2021, podem ser alterados gratuitamente.