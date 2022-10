Défice de 2021 será revisto em alta dentro de três semanas

O ministério das Finanças vai rever em alta a meta do défice orçamental para 2021 no Programa de Estabilidade que está a preparar para submeter a Bruxelas dentro de três semanas.

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, o ministro das Finanças, João Leão, admitiu que o valor final do défice será “ligeiramente acima” aos 4,3% do PIB (9.132 milhões de euros) inicialmente previstos no Orçamento do Estado para 2021.

Na notificação do procedimento dos défices excessivos que o Instituto Nacional de Estatística (INE) enviou esta sexta-feira ao Eurostat, já se assinalava que o Ministério das Finanças ainda se encontra a apurar os impactos macroeconómicos e orçamentais resultantes do novo confinamento e que o novo cenário será apenas apresentado no Programa de Estabilidade.

Segundo o INE, o défice orçamental de 2020 ficou nos 5,7% do PIB, quando o governo chegou a prever um desequilíbrio entre despesas e receitas entre 6,3% e 7,3% do PIB.

Para João Leão, “a evolução das finanças públicas menos negativa do que o antecipado resultou do melhor desempenho da economia, em particular da notável resiliência do mercado de trabalho”.

O ministro das Finanças lembra que a Comissão Europeia chegou a estimar uma taxa de desemprego de 9,7% para Portugal e o próprio governo de 8,7%. No entanto, a taxa de desemprego, em 2020, acabou por ficar nos 6,8%.

“Ou seja, o país conseguiu resistir melhor à crise do que se esperava”, disse João Leão que aproveitou a conferência de imprensa sobre o défice orçamental para destacar a “eficácia” das medidas do governo, mas sobretudo a “resiliência” dos portugueses.

“Queria, em primeiro lugar, louvar os empresários, os trabalhadores e as famílias pela capacidade de resiliência admirável que demonstraram a um contexto tão difícil e adverso”, disse o ministro das Finanças.