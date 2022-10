Bolsa e lira turca ainda na ressaca da substituição do Governador do Banco Central

O “terramoto” provocado pela demissão abrupta do Governador do Banco Central, o quarto em dois anos, penalizou a bolsa e a lira durante toda a semana. A moeda continua a desvalorizar, cotando-se acima das 8 liras por dólar esta sexta-feira, enquanto o mercado bolsista manteve uma trajetória errática depois de conhecer um início de semana com os dois piores dias desde 2008 e em que a lira chegou a desvalorizar 17%. Na sessão desta manhã, após abrir em alta ligeira, o índice BIST 100 da Bolsa de Istambul caiu 0,74% para 1.383,97 pontos, depois de na véspera encerrar a perder1,38%.

