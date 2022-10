Governo prepara novo regime para 'trabalhadores Uber'

O Governo vai começar a debater a regulação laboral na economia das plataformas com os parceiros sociais a 31 de março, numa reunião extraordinária de concertação social convocada para tratar o Livro Verde para o Futuro do Trabalho. Em cima da mesa estará a “criação de uma presunção de laboralidade”, confirma ao Expresso a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. Uma solução na qual o Governo está a trabalhar, em linha com outros regimes já adotados na Europa. Do lado das empresas a abertura ao diálogo é total. Estão disponíveis para melhorar condições de trabalho, mas lembram que os trabalhadores valorizam a flexibilidade e que esta contribui para o dinamismo do sector e do mercado laboral.

No Reino Unido, depois de uma longa disputa judicial, a Uber reconheceu como assalariados 70 mil motoristas, garantindo-lhes um salário mínimo, férias pagas, proteção social e pensões. Em Espanha, o Governo alcançou com os parceiros sociais o primeiro acordo europeu para rever as leis laborais na economia digital, criando a figura da “presunção do estatuto de assalariado”. Um modelo inspirado no regime laboral britânico e que poderá também inspirar a legislação portuguesa.

