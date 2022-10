Galp lança o seu primeiro projeto solar em Portugal

A Galp inicia em abril a construção do seu primeiro projeto fotovoltaico em Portugal, tendo adjudicado a um consórcio nacional, integrado pelas empresas Jayme da Costa e Visabeira, a instalação de quatro centrais solares em Alcoutim, no Algarve, com uma potência total de 144 megawatts (MW), revelou o consórcio construtor ao Expresso.

As centrais ocuparão 250 hectares e deverão estar operacionais no primeiro trimestre do próximo ano. Os projetos foram desenvolvidos por empresas de Miguel Barreto (que foi diretor-geral de Energia e Geologia entre 2004 e 2008) que este vendeu à Galp. As quatro unidades produzirão anualmente 218 gigawatt hora (GWh), o suficiente para cobrir o consumo de 180 mil famílias.