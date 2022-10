Descodificador. Portugal garante obra em Angola

1 Que obra foi adjudicada à Mota-Engil?

O grupo português venceu em maio de 2019 a empreitada de requalificação e modernização da Base Naval do Soyo, na província do Zaire, em Angola. Avaliados em €270 milhões e com um prazo de execução de 24 meses, os trabalhos na base localizada na foz do rio Congo (também conhecido por Zaire) já estão em curso e preveem a construção de 14 edifícios residenciais, nove de apoio e quatro administrativos, numa área total de 26 mil m2. Está previsto ainda a construção de 68,5 mil m2 de cais e de plataformas de serviços e a dragagem de um canal. Num regime semelhante, mas com a garantia de crédito da UK Export Finance — agência britânica congénere da portuguesa COSEC — a Mota-Engil está a construir dois hospitais em Angola, o hospital de Cabinda e o Pediátrico de Luanda, empreitadas avaliadas entre €150 e €200 milhões.