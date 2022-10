Crescimento da zona euro não vai chegar aos 4%: Vítor Constâncio pede colaboração ativa entre BCE e governos

“Em períodos excecionais tem de haver uma colaboração ativa entre a política monetária e a política orçamental, salvaguardando a total independência do Banco Central Europeu (BCE)”, defendeu esta quarta-feira Vítor Constâncio num seminário virtual organizado no Parlamento Europeu pelo socialista português Pedro Marques e a polaca Danute Hubner do Partido Popular Europeu.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler