Sérgio Rebelo: “Os estímulos orçamentais têm de ser bem ponderados”

Com a crise associada à pandemia de covid-19 a devastar a economia, têm sido muitas as vozes a instar o Governo português a ir mais longe nos apoios públicos, já que o país se posiciona mal neste domínio na União Europeia. Mas, Sérgio Rebelo, professor da Kellogg School of Management da Northwestern University, nos Estados Unidos, e um dos mais reputados economistas nacionais, recomenda prudência. “Portugal tem pouco espaço orçamental, por isso os estímulos têm que ser bem ponderados. De outra forma, podemos sair da crise da covid-19 e entrar numa crise fiscal”, alerta.

