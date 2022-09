MP investiga venda de barragens da EDP há seis meses

A venda de seis barragens da EDP no Rio Douro aos franceses da Engie por 2,2 mil milhões de euros está a ser investigada pelo Ministério Público, avança o Correio da Manhã. O processo encontra-se no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) mas ainda não tem arguidos constituídos.

Em causa estão crimes de corrupção, tráfico de influências e fraude fiscal qualificada num negócio que ocorreu durante a presidência de António Mexia, sendo que o atual CEO da elétrica, Miguel Stilwell, era na altura administrador financeiro e também estava a par da transação.

Apesar de o Bloco de Esquerda ter denunciado um alegado esquema de “planeamento fiscal agressivo” e do PSD ter enviado à Procuradoria-Geral da República um pedido formal de averiguação do negócio, que isentou a elétrica do pagamento de 110 milhões de euros em imposto de selo, o CM avança que a investigação é bem anterior e dura há mais de seis meses.

Ministério das Finanças nega relação entre alterações legislativas e venda das barragens

Segundo o CM, os investigadores estão muito interessados nas alterações legislativas introduzidas ao artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais consagradas no OE de 2020 (que teve efeitos no imposto de selo), dois meses antes do negócio da venda das barragens ter sido feito. E que foram aprovadas no Parlamento com os votos favoráveis do PS e da Iniciativa Liberla e o voto contra do PSD.

Sobre as motivações da alteração legislativa e a sua eventual relação com a operação de venda das barragens do Douro Internacional pela EDP, o Ministério das Finanças já fez um comunicado onde garante que “O artigo 60. do EBF nunca contemplou – e continua a não contemplar depois da alteração promovida na LOE 2020 – qualquer isenção de imposto de selo relativo a trespasses de concessões, os quais têm uma verba própria (verba 27.2 da Tabela Geral de Imposto de Selo) e que se aplica sempre que está em causa a transferência onerosa através de trespasse de concessões outorgadas pelo Estado”.