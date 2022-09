Habitação. No subarrendamento é que está o ganho

Portugal tem 735 mil alojamentos vagos, indicam os dados do último recenseamento do Instituto Nacional de Estatística. Com a procura em alta, e a responder por um aumento das rendas, que cresceram 2,8% em 2021, começam a surgir soluções para colocar no mercado estes imóveis. E muitas destas casas começam a ganhar moradores, através de programas das autarquias e do Instituto Nacional da Reabilitação Urbana. Arrendar e depois subarrendar, a preços controlados, tem sido a solução para reanimar o mercado de arrendamento.

