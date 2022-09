Quem é Alfredo Casimiro, o homem que manda na Groundforce?

Dois anos antes de se tornar acionista da Groundforce, Alfredo Casimiro, o empresário que saltou para as páginas dos jornais nas últimas três semanas em conflito aberto como o ministro Pedro Nuno Santos, vivia o seu período de glória. A transportadora Urbanos — hoje um grupo a desfazer-se e em Processo Especial de Revitalização (PER) desde 2016 —, tinha sido a melhor PME para trabalhar em 2010, e Alfredo Casimiro, um empresário que se fez do nada, era um homem rico.

O casapiano, de classe média baixa, como o próprio se intitula numa longa entrevista ao “Público”, tinha-se tornado milionário, e ganhava notoriedade no pódio dos empresários portugueses. Uma história que construiu a pulso, com muito suor, as opções certas e, a dado momento, também as amizades convenientes.