Ao ritmo da pandemia. Assim tem evoluído a economia portuguesa desde que a covid-19 chegou ao país. Depois de uma queda inédita no segundo trimestre de 2020, associada à primeira vaga, seguiu-se uma recuperação no verão, quando o vírus deu tréguas, e nova degradação com a segunda vaga no outono, agravando-se com a terceira vaga, no início do inverno de 2021. Mas, a queda deverá agora ser menor, sinalizam os indicadores.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.