CTT preparam novo aumento de preço para compensar perdas de 2020

Os CTT estão a fazer um novo pedido de aumento de preço à Anacom para compensar a queda registada em 2020 devido à pandemia, afirmou o presidente da empresa de correio João Bento em entrevista à Antena 1 e ao "Jornal de Negócios". Sem avançar valores, disse apenas que se trata de um processo razoável. É o segundo pedido de aumento de preço, depois de já o terem feito no ano passado, sem sucesso.

"Neste momento sabemos qual é o aumento de preço que devíamos ter tido em 2020 para compensar a queda que esperávamos ter, e a queda foi ainda maior. Portanto sabemos quanto é que vem acumulado daí e quanto é que devíamos ter tido para 2021", explica, sublinhando que foi feito um primeiro pedido regular de aumento de preço à Anacom, mas como a concessão do serviço público postal foi prorrogada de forma unilateral pelo Governo "nem sequer foi preparado o material para que o aumento de preço de 2021 tivesse em conta a queda", disse.

Segundo o "Jornal de Negócios", a queda do volume de correio em 2020, na sequência da pandemia, ascendeu a 16,5%.

Questionado sobre o valor do aumento de preço, João Bento limitou-se a dizer que se trata de "um pedido de aumento razoável e que compensa parcialmente as perdas". O responsável não quis revelar o valor do aumento pedido, uma vez que os CTT são uma empresa cotada e "isso cria expectativas que depois podem não ser cumpridas".

A compensação seria pela perda de receitas devido à pandemia, mas também pela decisão unilateral do Estado de prolongar por mais um ano o contrato de concessão do serviço postal universal. Não referiu foi quanto é que o Estado devia dar para compensar: "É normal haver reequilíbrios de contrato, não estamos aqui a falar de ziliões", disse.

Questionado sobre uma reversão da privatização dos CTT, ou uma entrada do Estado no capital da empresa, João Bento disse que isso não seria "um problema", porque o "Estado é um acionista de bem", mas é tudo uma questão de opções "ideológicas". Ainda assim, admite que tal pode prejudicar a imagem da empresa: "Talvez". Quanto a eventuais dispensas de trabalhadores devido à previsível redução do correio, João Bento afastou essa possibilidade. "Os CTT têm hoje mais trabalhadores do que tinham quando foram privatizados", disse na mesma entrevista.