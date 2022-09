Está aí a chegar o carro elétrico mais barato do mercado

A Dacia vai começar a comercializar no próximo dia 7 de abril o seu novo modelo Dacia Spring – o primeiro elétrico desta marca do grupo Renault -, a partir dos 16.800 euros (13.800 euros com o incentivo do Estado), segundo a própria marca. O Dacia Spring é um SUV compacto, de vocação urbana, com espaço para quatro adultos.

