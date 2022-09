Comissão Europeia avança com investimento direto em startups. E há um grupo português que quer ver

A Comissão Europeia decidiu dar uma guinada na estratégia de apoio à inovação com o anúncio de que vai passar a aplicar investimentos diretamente em startups e empresas de pequena e média dimensão. No total, são 1500 milhões de euros que deverão ser aplicados em 2021 em startups e pequenas e médias empresas inovadoras. “Claro que também queremos atrair investidores privados, para partilhar os riscos”, explica ao Expresso Jean-David Malo, líder do Conselho Europeu de Inovação (CEI), que vai liderar esta nova estratégia.

