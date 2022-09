Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional arrasa a burocracia do Estado

“A Administração Central tem urdido uma teia de pareceres vinculativos que tudo emperra, trava, demora, chateia, na maior parte das vezes para satisfazer pequenos poderes instituídos.” Quem o diz é Carlos Miguel, o governante que acompanha o investimento municipal enquanto secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regio­nal da ministra da Coesão Territorial.

No Portugal 2020, os investimentos municipais arrancaram tarde. Até houve autarcas que chegaram a 2021 com 0% dos fundos europeus executados. Daí que só um “enorme esforço de desburocratização” pode prevenir novos atrasos no arranque do Portugal 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência. “Temos de partir para uma cultura de responsabilidade e confiança, fazendo tudo da forma mais linear e transparente, sem descuidar a responsabilidade técnica e política”, diz.