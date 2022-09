Presidente da REN critica contribuição extraordinária da energia: "É uma penalização demasiado grande"

O presidente executivo da REN - Redes Energéticas Nacionais, Rodrigo Costa, lamentou esta quinta-feira a continuidade da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), que foi criada em 2013 e continua a comer uma parcela significativa dos resultados da empresa.

"A CESE faz com que os nossos impostos passem os 40% [de tributação efetiva]. É uma penalização demasiado grande", afirmou Rodrigo Costa, durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2020, que se cifraram num lucro de 109 milhões de euros, menos 8% do que no ano anterior.

A REN tem contestado todos os anos em tribunal a cobrança da CESE, mas vem pagando a contribuição: em 2020 custou cerca de 28 milhões de euros. Rodrigo Costa indicou que no plano judicial "não há nenhuma evolução" dos processos já abertos.

"Acreditamos que temos razão, mas não somos nós o juiz. São muitos processos, mas mantemos o caso aberto", explicou o presidente executivo da REN.

Empresa distribui mais dividendos do que lucra

A empresa irá distribuir aos acionistas o mesmo dividendo que distribuiu no ano passado, o que corresponderá a um "payout" (percentagem do resultado líquido distribuído) superior a 100%. Ou seja, a REN irá gastar em dividendos mais do que lucra.

Mas Rodrigo Costa não vê nisso um problema. "Achamos que os nossos dividendos são sustentáveis. Temos um "free cash flow" robusto e reservas disponíveis adequadas", comentou.

E acrescentou que se não fosse a CESE nem se colocava essa questão de o "payout" ser superior a 100%.

REN terá de ajustar administração

A atual administração da REN, cuja comissão executiva integra Rodrigo Costa, João Conceição e Gonçalo Morais Soares, está em fim de mandato e poderá registar mexidas no próximo triénio.

As regras das empresas cotadas obrigam a que na próxima assembleia geral electiva a REN assegure pelo menos 33% do género subrepresentado na sua administração.

O conselho de administração da REN inclui hoje três executivos e 10 não executivos. Dos 13 administradores, três são mulheres, ou seja, 23%.

Questionado sobre o assunto, Rodrigo Costa admitiu já saber o que acontecerá com os atuais administradores da REN, mas disse não poder falar desse tema antes de os acionistas apresentarem formalmente as suas propostas de órgãos sociais para o próximo mandato.

Novo plano estratégico a 14 de maio

A REN já agendou para 14 de maio a apresentação de um novo plano estratégico, que irá atualizar o rumo dos investimentos e prioridades da empresa, política de dividendos, entre outras linhas de atuação.

Antes disso, entre março e abril, a REN deverá voltar ao mercado financeiro para uma emissão de "obrigações verdes" (associadas ao financiamento de projetos de apoio a energias renováveis).

O administrador financeiro da REN, Gonçalo Morais Soares, não revelou para já o montante que a empresa espera colocar, mas lembrou que outras operações da REN no passado variaram entre 300 e 500 milhões de euros.