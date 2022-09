Português António Simões recebe €2,5 milhões à entrada para o Santander

António Simões chegou ao Santander em setembro e foi-lhe atribuído um prémio de assinatura de 2,5 milhões de euros. Foi no ano passado que assumiu as funções de responsável pela região europeia, meses depois de sair da liderança da área de banca privada do HSBC.

Esta remuneração garantida de 2,495 milhões de euros foi noticiada pelo jornal espanhol Expansión, com base num dos vários relatórios divulgados recentemente pelo Santander. Na prática, será uma espécie de prémio de assinatura, a somar à remuneração negociada.

O banco não respondeu às questões colocadas pelo Expresso para esclarecer pormenores sobre esta atribuição.

O relatório do Santander - grupo que teve em 2020 prejuízos históricos de 8,8 mil milhões de euros - não menciona o nome, mas refere que só houve, em 2020, um pagamento deste género “para novos contratos” a um dos 18 gestores de topo (onde também está Alexandra Brandão, a portuguesa que é responsável pelos recursos humanos do grupo em todo o mundo). E António Simões foi o nome que veio de fora do banco no ano passado. Em 2020, houve depois outros oito profissionais em posições de relevo no banco – mas mais abaixo na hierarquia – que receberam mais 7,9 milhões nesta rubrica.

Nomeado em maio, foi a 1 de setembro que António Simões, nascido em 1975, assumiu funções como responsável regional para a Europa. A sua responsabilidade é de gestão e de supervisão dos negócios europeus (Portugal Espanha, Reino Unido e Polónia), respondendo diretamente perante o CEO do grupo, José Antonio Alvarez.

A região europeia do Santander está a mudar: no ano passado, recebeu o mandato para executar um “modelo operacional pan-europeu para encontrar benefícios de escala e de eficiência”, segundo o relatório e contas do grupo. Ana Botín, presidente do Santander, deixou como objetivos para António Simões simplificar o modelo de negócio e alavancar a transformação digital.

O gestor português saiu em fevereiro de 2020 do HSBC, grupo do qual chegou a ser apontado à liderança.

O pagamento de um prémio garantido à entrada para os quadros de uma empresa não é inédito. Em Portugal, o Novo Banco, por exemplo, para contratar o administrador financeiro Mark Bourke, pagou um prémio de 320 mil euros.