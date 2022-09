Lucros do Crédito Agrícola caem 34% para 86,5 milhões. Venda de dívida amortece queda

Os lucros do grupo Crédito Agrícola (incluindo negócio segurador e bancário) caíram 34%, para 86,5 milhões em 2020. A amortecer a queda estiveram os resultados em operações financeiras (venda de dívida pública) que ascenderam a 92,4 milhões de euros, refere o grupo liderado por Licínio Pina, em comunicado.

À semelhança dos outros bancos, o Crédito Agrícola reforçou as imparidades e provisões por conta da pandemia (72,9 milhões de euros).

No que diz respeito apenas ao negócio bancário, o lucro foi de 68,5 milhões de euros o que compara com um lucro de 115,5 milhões de euros alcançado em 2019. Para o negócio bancário a venda de dívida pública contribuiu com 59,1 milhões de euros. O reforço de imparidades e provisões foi de 72,4 milhões de euros, dos quais 54,2 milhões relativos a imparidades para crédito.

A margem financeira ascendeu a 301 milhões de euros, ou seja mais 0,8% devido especialmente ao aumento dos juros de crédito a clientes e ao maior volume de crédito (mais 16,8 milhões de euros) o que "compensou a redução de 0,14 pontos percentuais nos spreads de crédito". Também a redução de juros nos depósitos de clientes registou um "impacto positivo na margem financeira de 4 milhões de euros, entre outros fatores.

As comissões liquidas registaram um aumento de 1,1% em 2020, ou seja, somaram mais 1,8 milhões de euros, para um total de 164 milhões de euros.

Os recursos totais de clientes aumentaram 10% e os depósitos 12%. Também o crédito a clientes subiu 6,1%, com destaque para o crédito a empresas e administração pública que subiu 8,6%.

O banco contava com 637 trabalhadores no final do ano, menos 16 face a 2019. Foram encerradas 21 agências totalizando em 2020 as 4092.

No que diz respeito ao rácio de NPL (malparado) verificou-se "uma evolução favorável em 2020 para 8,1% face aos 9,2% de 2019".

Em 2020 houve uma degradação da rentabilidade dos capitais próprios (ROE) para 4,9% face aos 7,9% alcançado em 2019.

O Crédito Agrícola concedeu até ao final de dezembro 2,65 mil milhões de euros em moratórias num total de 31.572 contratos. 76,5% foi a empresas, 14,5% a crédito à habitação e 9% a outros créditos. No que diz respeito às linhas de crédito covid-19, com garantia do Estado o banco apoiou 3758 empresas num total de financiamento de 264, 4 milhões de euros.

A contribuição do sector segurador para os resultados foi positva. A CA Vida registou um lucro de 6,1 milhões de euros em 2020, o que dita um crescimento de 25,6%, e a CA Seguros, do ramo não Vida obteve um lucro de 4,1 milhões de euros, para o que contribuiu, "o crescimento dos prémios de seguros emitidos de 5,2%".