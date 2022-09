José Luís Arnaut: “no sector da aviação, não se pode só ajudar a TAP”

Se o novo aeroporto for construído em Alcochete, José Luís Arnaut, chairman da ANA, deixa já o aviso de que será o Estado a pagá-lo. Em entrevista ao "Público" e à "Renascença", José Luís Arnaut explicou que existem duas opções: Montijo ou Alcochete. E "os aeroportos pagam-se de duas maneiras: ou com taxas ou com dinheiro dos contribuintes". Por isso, a ANA sublinha que a decisão cabe ao Governo: "Se em vez de construir 15 hospitais quer fazer um aeroporto em Alcochete, faz um aeroporto em Alcochete. Se quiser que o aeroporto seja pago por taxas, vamos por uma outra solução mais simples, exequível e modular", que é o Montijo.

Mesmo com o tráfego aéreo a registar uma queda de 80% em ano de pandemia, a ANA não avançou para layoff, até porque, explica José Luís Arnaut, "não é com layoff apenas que se resolvem os problemas". Ainda assim, à semelhança daquilo que está a acontecer em Espanha, França ou Alemanha, em que é dado um pacote de apoio à retoma das infraestruturas aeroportuárias, a ANA admite que precisará de apoios do Estado. "Obviamente que isto cria uma situação muito complicada do ponto de vista financeiro e a ANA não teve qualquer ajuda do Estado. A seu tempo, iremos negociar com o Governo."

Ainda sobre apoios financeiros, o presidente do conselho de administração da ANA fez questão de sublinhar que "no sector da aviação não se pode só ajudar a TAP". "Eu sou daqueles que entendem que um país periférico em que 94% do turismo vem de avião precisa de ter uma empresa bandeira. Mas não quer dizer que seja pública, pode ser privada pode ser concessionada". José Luís Arnaut defende que, independentemente da natureza pública ou privada da TAP, esta empresa "tem de ser bem gerida", deve ser redimensionada e aponta para a existência de "excessos de regalias".

Da TAP para as dificuldades da Groundforce, o chairman da ANA diz não perceber como é que "tendo já entrado 1200 milhões de euros na TAP, esta não teve 30 milhões para meter na Groundforce". "Ou o dinheiro já desapareceu todo e para onde?"