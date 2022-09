Groundforce. Compra de equipamento financia os salários de fevereiro e março e os impostos. TAP faz adiantamentos desde agosto

Os 6,9 milhões de euros que a TAP irá avançar para comprar equipamento da Groundforce é o "valor necessário e suficiente para que a SPDH possa pagar os salários de fevereiro de 2021 e março de 2021, bem como os correspondentes impostos de março de 2021", diz a companhia.

No Parlamento, o presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, explicou aos deputados que a TAP começou a apoiar a Groundforce desde agosto de 2020, com o adiantamento do pagamento de faturas e depois, a partir de novembro, com o pagamento de serviços futuros. Frasquilho fala na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, para explicar a situação da Goundforce.

"Dada a situação que recentemente afetou os trabalhadores da Groundforce e que todos lamentamos, a TAP, S.A propôs à SPDH [Groundforce] proceder à aquisição dos seus equipamentos de handling, no valor de seis milhões, novecentos e setenta mil euros (€6.970.000,00), valor esse que é o necessário e suficiente para que a SPDH (Groundforce) possa pagar os salários de fevereiro de 2021 e março de 2021, bem como os correspondentes impostos de março de 2021", avançou a companhia em comunicado.

“Confirmando-se amanhã [sexta-feira] o princípio de acordo que foi hoje atingido, teremos condições para resolver no muito curto prazo a situação que a Groundforce e os seus trabalhadores vivem”, explicou Miguel Frasquilho aos deputados.

“Esta não é uma solução estrutural, isto trata-se de uma solução de curto prazo”, admitiu. E explicou que é necessário que, nas próximas semanas ou meses, os intervenientes nas negociações continuem a trabalhar “para que uma solução estrutural possa ser desenhada”.

A TAP tem 49,9% da Groundforce, estando os restantes 50,1% nas mãos da Pasogal, de Alfredo Casimiro.

A transportadora diz ainda que "a SPDH, através de carta assinada pelos seus presidente do Conselho de Administração [Alfredo Casimiro] e o presidente da Comissão Executiva [Paulo Neto Leite], confirmou a intenção de aceitar a proposta da TAP S.A., sendo que os documentos necessários à conclusão da aquisição dos equipamentos por esta última à primeira empresa estão em fase final de conclusão".

"A preocupação da TAP S.A. ao fazer a presente proposta foi a de tentar resolver o mais rapidamente possível a situação de fragilidade em que se encontram os trabalhadores da SPDH (Groundforce) e não qualquer outra", esclarece a companhia. Adiantando que "este acordo não tem, pois, qualquer relação direta com as negociações que têm vindo a decorrer entre a TAP, SGPS, S.A. e a Pasogal".