O último Airbus A380, com a referência de série do fabricante MSN 272, fez esta quarta-feira o seu primeiro voo de teste do aeroporto de Toulouse Blagnac, em França.

