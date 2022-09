João Leão e UE prometem "evitar retirar as medidas de apoio à economia demasiado cedo"

Num quadro em que a União Europeia continua a avaliar a situação e a adaptar políticas de apoio à economia, o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, que presidiu esta terça-feira à reunião do Ecofin – ministros da Economia e das Finanças da União Europeia., desde o CCB, em Lisboa, deixou a garantia de que a Europa está atenta aos diferentes ritmos de recuperação entre países e sectores de atividade e está decidida a "evitar retirar as medidas de apoio à economia demasiado cedo".

Depois de uma reunião em que a discussão à volta da economia teve sempre debaixo de olho a questão da vacinação e a expectativa de que o plano em curso permita começar a libertar pessoas e negócios das restrições a que têm estado sujeitas, o ministro deixou uma nota de confiança na possibilidade da "economia começar a dar sinais de recuperação forte entre o segundo e terceiro trimestres". Destaca, no entanto, que "os níveis de incerteza permanecem elevados".

Sobre o Programa de Recuperação e Resiliência, adiantou que vai ser publicado no jornal oficial esta quinta-feira, e no fim de semana passa a poder ser formalmente submetido, o que significa que apesar de "continuar a haver muito trabalho pela frente", designadamente para facilitar processos, a Europa está a dar mais um passo para poder usar este "instrrumento crucial" que vai ajudar cidadãos e empresas a enfrentarem a crise.

Quanto à sua ratificação, seis países já o fizeram, e João Leão, naequela que foi a segunda reunião do Ecofin sob presidência portuguesa, está confiante que todos os outros estados membros o façam até ao fim de março e o processo possa estar concluído em abril.

Outra nota deixada na sua intervenção, aponta para o papel da Europa no apoio a países com menores rendimentos através de iniciativas como a Cimeira sobre o financiamento a África, organizada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, em maio. mas dando "um destaque especial" ao facto da presidência portuguesa da União Europeia tornar Portugal o país anfitrião de um Forum de Investimento UE - África, em abril, com o Banco Europeu de Investimento.