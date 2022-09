As críticas ao plano de desconfinamento continuam: porque não temos takeaway nos centros comerciais?

O serviço de Takeaway em centros comerciais continua a ser proibido e a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal contesta esta imposição do plano de desconfinamento definido pelo governo em quatro etapas, de 15 de março a 5 de maio.

"Apesar das insistências da AHRESP, as novas regras, que estarão em vigor até ao próximo dia 31 de março, vêm manter a proibição de venda, na modalidade take-away, nos estabelecimentos integrados em espaços comerciais, sendo apenas permitido o funcionamento para entregas ao domicílio", critica a associação.

"Esta é uma discriminação que consideramos injustificada e que está a contribuir para o agravar da situação destes estabelecimentos", acrescenta a estrutura associativa representativa de um dos sectores mais afetados pela pandemia.

A verdade, como o Expresso comprovou segunda-feira passada numa visita ao NorteShopping, em Matosinhos, é que o acesso à praça de alimentação do centro continua vedado. "Apenas funcionam as entregas ao domicílio através de serviços como a Uber ou Glovo", explicou um segurança.

Neste centro comercial do universo da Sonae Sierra, funcionava no entanto a venda ao postigo na cafetaria Bagga, também o grupo Sonae, por estar estrategicamente posicionada ao cimo das escadas rolantes que ficam junto à entrada de acesso ao primeiro hipermercado do país (Continente), do mesmo grupo. E a procura, quando o Expresso passou por lá, pelas 14h, era dominada pelos cafés.