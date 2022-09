Há seis anos que os portugueses não pediam tão pouco crédito ao consumo no início do ano

Os portugueses começaram 2021 a pedir menos crédito para a compra de carro. Não só gastaram menos do que em janeiro de 2020, quando a covid-19 ainda não tinha chegado ao país, como pediram menos empréstimos do que em dezembro, o mês imediatamente inferior. E isso teve impacto em todo o crédito ao consumo, que marcou o pior janeiro em seis anos. Os dados, divulgados esta segunda-feira, 15 de março, são do Banco de Portugal.

Em janeiro de 2020, os portugueses pediram cerca de 246 milhões de euros em crédito automóvel. Em dezembro do mesmo ano, o volume de crédito com esta finalidade era de 212 milhões. Em janeiro deste ano, o número foi bem mais baixo: não chegava a 158 milhões de euros. Trata-se de uma queda homóloga de 36% e de um deslize em cadeia de 26%.

A evolução do crédito automóvel acabou por ter um peso determinante em todo o crédito ao consumo (que engloba ainda o crédito pessoal e os cartões de crédito) que, no seu todo, recuou 40% face a janeiro de 2021, caindo 18% em relação a dezembro. A evolução negativa foi transversal a todos os segmentos.

Em janeiro, o confinamento voltou a ser generalizado como medida encontrada pelo Governo para impedir o contágio da covid-19. Ao todo, nesse mês, foram concedidos 386 milhões de euros, o montante mais baixo desde maio do ano passado (maio e abril de 2020 foram os meses que mais sentiram os efeitos da pandemia e do confinamento que chegara em março). Desde outubro que o número tem vindo a cair, intensificando-se o ritmo em janeiro.

Este é, aliás, o janeiro mais fraco no que diz respeito à concessão de crédito ao consumo desde o primeiro mês de 2015, o primeiro desde que Portugal deixara a troika e o período da assistência financeira internacional.