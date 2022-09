Groundforce: aumento de capital à espera do sim de Casimiro e da anuência das autoridades

Abriu-se este fim de semana uma nova porta à Groundforce, com o aumento de capital de 6,97 milhões pela TAP, mas há ainda que ultrapassar alguns obstáculos para que ele se torne realidade. E uma das mais relevantes é a não oposição das autoridades, nomeadamente dos reguladores, a Autoridade da Concorrência e a ANAC, o que deverá ser ultrapassado com o facto de se tratar de uma operação de caráter temporário, como já aconteceu em 2008, quando a Autoridade da Concorrência obrigou a TAP a desfazer-se da sua participação maioritária na empresa de handling. Uma decisão que obrigou a transportadora a parquear as ações em bancos. Ao que o Expresso apurou, o Governo já terá conseguido algum conforto junto de Bruxelas para avançar com esta operação.

