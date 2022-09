Covid-19 matou 70% do comércio de bebidas espirituosas em 2020

Trinta e cinco por cento é a quebra registada pelo setor das bebidas espirituosas em Portugal nos primeiros oito meses de 2020 no canal Horeca. que representa hotelaria e restauração, bares e discotecas. No conjunto do ano, a descida terá rondado os 70%, avança a ANEBE, Associação Nacional das Empresas de Bebidas Espirituosas, com base um estudo da EY.

Nos hipermercados e outras lojas de comércio, a tendência é contrária, apontando para crescimentos de 6% até agosto, alavancado, sobretudo, pelo comércio eletrónico, das vendas online, e de 8% até dezembro.

"Estas mudanças no comportamento dos consumidores, provocadas pela Covid-19, prevê-se que sejam duradouras, com o canal HORECA a poder ser impactado nos próximos 5 anos", adianta o estudo apresentado no webinar “O impacto da pandemia no setor e na cadeia de valor”, promovido pela ANEBE.

O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, reconhece que “este é claramente um dos setores em que os efeitos da pandemia são mais fortes” e que “é a base de diversas atividades económicas”, deixando uma nota sobre a capacidade de resiliência destas empresas, a antecipar "alguma recuperação para o segundo trimestre" de 2021.

Para a ANEBE, "os resultados deste estudo reforçam a preocupação com o sector, mesmo considerando que 2020 foi um ano em que várias empresas deram os primeiros passos nos mercados externos e no comércio eletrónico.

"Somos um sector em que a pandemia teve impacto preocupante"

“O estudo revela os nossos piores receios, claramente somos um setor em que a pandemia teve um impacto preocupante. Não apenas pelo fim do ciclo de crescimento que estávamos a levar a cabo, mas sobretudo porque as perdas num canal fundamental como o Horeca (on-trade) são bastante elevadas e estimamos que nos últimos meses de 2020, o fecho e os constrangimentos desse canal, tenham afetado em dobro as nossas pequenas e médias destilarias. A nossa preocupação é maior hoje, dado que estamos há cerca de 3 meses com o canal Horeca fechado, as consequências ainda são imprevisíveis, mas sabemos que, seguramente, serão piores do que no ano passado", assume o secretário-geral, João Vargas.

"Resistimos e fomos resilientes em 2020, como claramente se demonstra com a arrecadação fiscal em sede de IABA da nossa categoria, mas este ano a nossa preocupação é maior. Tendo em conta este contexto preocupante, torna-se urgente, para toda a cadeia de valor em que nos inserimos, a criação de um plano nacional e europeu de recuperação e apoio ao setor do turismo, do canal Horeca e da hospitalidade”, acrescenta.

Sobre a resiliência do sector, o estudo da EY deixa claro que só foi possível pelo facto de continuar em vigor o congelamento do imposto aplicável ao setor (IABA), o que acontece desde 2018, "e que tem permitido algum investimento e garantir alguma robustez às empresas".

" Em 2019, ano em que se verificou pela 1ª vez a manutenção da taxa, registou-se um incremento de 5,31% da receita fiscal das bebidas espirituosas, significando um aumento na ordem dos 5,8 milhões de euros. Já em 2020, num contexto de pandemia, houve uma previsível quebra na receita fiscal, tendo em conta o recuo no consumo, mas que fica alinhada com as previsões do governo em matéria de execução fiscal. Neste sentido, o estudo conclui pela manutenção do congelamento do IABA, já que permite, efetivamente, ao Estado arrecadar receita fiscal, mesmo em tempos de Covid-19", refere Amílcar Nunes da EY,

“O estudo sobre o novo paradigma das bebidas espirituosas em Portugal vem demonstrar a importância de uma política fiscal adequada à realidade do sector, nomeadamente, a relevância do impacto projetado e consolidado sobre a manutenção de uma cláusula de Stand-Still em sede de IABA para a categoria das bebidas espirituosas. A existência de um clima de estabilidade fiscal em matéria de tributação especial sobre o consumo, permite aos produtores de bebidas espirituosas definir estratégias de crescimento orgânico nas comunidades onde se encontram, muitas delas localizadas no interior do País, potenciando o seu desenvolvimento e contributo tributário para o Estado, por inerência", justifica.

O congelamento do IABA é um fator determinante para o setor das Bebidas Espirituosas poder sobreviver em temos de pandemia, mas a ANEBE acredita que "é urgente fazer mais".

A associação é uma das signatárias do apelo lançado para a constituição urgente de uma task force, a nível europeu, para a definição de um plano de recuperação para o setor da Hospitalidade e para as suas cadeias de valor.