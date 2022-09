Leilão do 5G continua sem fim à vista

Há 10 anos tudo foi mais rápido: o leilão das redes móveis de quarta geração (4G) não tinha prazo final, e ficou fechado em dois dias. Com o 5G, o leilão, que se iniciou com uma fase para novos operadores a 22 de dezembro, já vai a caminho dos dois meses e meio. Pela teoria, até poderia nunca terminar. O regulamento aprovado pela Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) e pelo Governo não fixa, previamente, qualquer prazo para as últimas licitações — mas essa é apenas uma das razões para este período de licitação sem paralelo em Portugal. Os mesmos motivos que levam a admitir que, em teoria, o leilão pode tornar-se interminável também servem para concluir que não é possível prever quando vai acabar.

“O leilão do 4G decorreu numa época de crise; havia até a expectativa de que pudesse entrar um quarto operador — coisa que não aconteceu”, explica Steffen Hoernig, professor da Nova SBE e especialista em questões de concorrência. O investigador considera que é “normal” os regulamentos dos leilões de espectro não terem prazo, mas lembra que, em diferentes países, há leilões que, mesmo sem limite temporal, duram pouco tempo — porque não há concorrência. No caso do 5G, passou a haver concorrência e esse é o fator apontado por Hoernig para a duração inédita do leilão.