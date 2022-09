João Talone volta à EDP como presidente não executivo

João Talone vai ser proposto pelos maiores acionistas da EDP para o cargo de presidente do Conselho Geral e de Supervisão (chairman) da empresa, até agora ocupado por Luís Amado, de acordo com as informações recolhidas pelo Expresso. O nome de Talone deverá ser aprovado na assembleia-geral de acionistas que a elétrica realizará a 14 de abril.

Talone, atualmente com 69 anos, foi presidente executivo da EDP entre 2003 e 2006, quando a empresa ainda tinha o Estado como maior acionista, com uma participação de 25%. Depois, a elétrica mudou o seu modelo de gestão, passando a ter um Conselho de Administração executivo, liderado por António Mexia, e um Conselho Geral e de Supervisão, que foi durante vários anos presidido por António Almeida.