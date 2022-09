TAP: Governo pede a Bruxelas um auxílio intercalar de 463 milhões de euros

O Governo apresentou à Comissão Europeia uma notificação para concessão de um auxílio intercalar à TAP, no valor de 463 milhões de euros, com o objetivo de permitir à companhia aérea garantir liquidez até à aprovação do Plano de Reestruturação. Os 1,2 mil milhões que foram injetados na TAP, tal como o Expresso já noticiou, esgotar-se-ão em março.

O pedido é feito ao abrigo das linhas Covid 19 para danos provocados pelo fecho de fronteiras. E o Expresso e o Eco já tinham noticiado que o Governo estava a negociar com Bruxelas a autorização para avançar com um apoio intercalar de cerca de 500 milhões de euros.

"Apesar de a TAP se encontrar em assistência ao abrigo do auxílio de Emergência e Reestruturação, no âmbito da negociação do Plano de Reestruturação entre Portugal e a Comissão Europeia, foi aceite que pudesse ser notificado um auxílio num montante máximo de 463 milhões de euros", avança o Ministério das Finanças em comunicado.

A ser aprovado, este montante reduzirá as necessidades de tesouraria para 2021 que constavam do Plano de Reestruturação, avança o governo. O Ministério das Finanças explica ainda que a notificação do auxílio, que espera venha a ser aprovado em breve, permitirá "dar resposta mais imediata às necessidades de tesouraria da TAP". E nesse sentido, explica o gabinete de João Leão, "o montante de necessidades de tesouraria da companhia constante do Plano de Reestruturação deverá ser ajustado".

O governo, recorde-se, inscreveu no Orçamento de Estado de 2021, uma verba de 500 milhões de euros, para um empréstimo garantido para a TAP. E já previu aplicar até 3,7 mil milhões de euros na companhia aérea até ao final do plano de reestruturação.

O Ministério, afirma na nota enviada às redações, que "esta situação decorre da especial severidade do impacto da COVID-19 no setor da aviação e da evolução recente da mesma".