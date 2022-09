Ryanair vai lutar “até às ultimas instâncias” contra as ajudas de Estado dadas às companhias aéreas europeias

A Ryanair não se conforma com as desigualdades nos apoios que estão a ser dados às companhias aéreas e garante que vai lutar "até às últimas instâncias" contra as ajudas de Estado dadas às companhias aéreas europeias, como a Air France, Lufthansa ou TAP. Em entrevista ao "Público", Eddie Wilson, presidente executivo da Ryanair, defendeu que estas "situação são manifestamente injustas". E deu o exemplo da companhia francesa que é, "para todos os efeitos, uma companhia privada e recebe novamente apoios porque é francesa, quando outros não recebem".

No caso da TAP, Eddie Wilson defendeu que "os cerca de três mil milhões de euros previstos em Portugal, num país com menos de 11 milhões de habitantes, não fazem sentido quando, primeiro, há alternativas". "E, segundo, a empresa nunca vai devolver esse dinheiro. É bizarro quando se recebe dinheiro do Estado só por causa do que está pintado do lado de fora do avião". O presidente executivo da Ryanair não acredita que os portugueses recuperem o dinheiro que vai ser aplicado na TAP e considera que "o problema não vai ficar resolvido no longo prazo".

A companhia aérea low cost irlandesa defende que os apoios deveriam ser iguais para todas as empresas do sector, "e não porque uma empresa é de um determinado país, como em França". Ainda sobre Portugal, Eddie Wilson fala no caso do sul do país: "Nós e outras companhias aéreas transformámos o Algarve ao longo de todo o ano. E se não recebemos nem um cêntimo do Governo português, porque é que outra companhia deve receber? É bizarro, antieuropeu e anticoncorrencial".