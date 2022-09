Groundforce espera salvação do Estado sob ameaça de insolvência

Mantém-se o imbróglio da Groundforce, um dossiê que está a tornar-se uma dor de cabeça para o Governo. Depois do bombástico anúncio de que, afinal, as ações da Groundforce detidas pelo acionista maio­ritário (50,1%), a Pasogal de Alfredo Casimiro, estão dadas como penhor — e não podem ser a exigida garantia para um empréstimo com aval do Estado —, ocultado durante uma semana ao Governo e à TAP, o empresário remeteu-se ao silêncio.

Começa a ser grande a opacidade em torno da relação acionista de Alfredo Casimiro com a Groundforce, a maior empresa de logística dos aeroportos portugueses, responsável pelo tratamento e encaminhamento de cerca de 75% dos passageiros que entram e saem de Portugal. O seu futuro está em suspenso, deixando em agonia os cerca de 2400 trabalhadores, que precisam de ter o salário de fevereiro pago por inteiro até esta sexta-feira, sob pena de perderem o acesso ao lay-off e aos cerca de €2 milhões que a empresa deverá receber da Segurança Social relativo ao mês de março para pagar aos trabalhadores. Um drama para uma empresa que em 2019 dava lucro (€9 milhões). Esta é uma das grandes incógnitas que os trabalhadores enfrentam e que pode arrastar a Groundforce para uma situação ainda mais difícil. Em lay-off desde abril (agora com retoma progressiva), já recebeu, sabe o Expresso, cerca de €20 milhões da Segurança Social.