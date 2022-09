Imobiliário. Oferta disponível em Portugal não agrada a grandes investidores internacionais

A logística, habitação para arrendamento e os equipamentos de saúde são as principais tendências de investimento no mercado imobiliário no rescaldo da pandemia. Porém, a oferta nacional nestas três áreas “vencedoras” da crise provocada pela covid-19 poderá estar algo desfasada do apetite dos grandes investidores internacionais.

“Beds, sheds and meds” (camas, armazéns e medicamentos) foi o trocadilho em inglês escolhido pela consultora norte-americana Cushman & Wakefield para sintetizar as principais tendências de mercado no seu guia de investimento para 2021. Contratos duradouros e solidez dos inquilinos são o mote para os investidores num cenário marcado ainda por alguma incerteza quanto à recuperação.