Bruxelas com dificuldade em reunir provas contra a Amazon por práticas anti-concorrenciais

A União Europeia (UE) está com dificuldade em reunir provas contra a Amazon, pelo seu alegado abuso de posição dominante e práticas anti-concorrenciais, avança o “Financial Times”, que cita fontes com conhecimento do processo. E já está a trabalhar no caso há cerca de dois anos.

No caso, anunciado no verão de 2019, os reguladores europeus acusam a gigante tecnológica de manipular o algoritmo da plataforma para beneficiar os seus próprios produtos em detrimento dos artigos de terceiros.

Concretamente, os investigadores da Comissão Europeia estão com dificuldade em entender como funciona o algoritmo da retalhista online, uma vez que não conseguiram aceder a este nem receberam resposta a uma série de “perguntas detalhadas” que tinham enviado à empresa fundada por Jeff Bezos.

E esbarraram com outro problema: a Amazon não parece ter qualquer interesse financeiro em prejudicar as empresas que vendem através da sua plataforma, uma vez que este é um ramo do negócio que gera lucros.

A dificuldade em aceder ao código das empresas tecnológicas neste tipo de investigações é comum, mas de acordo com o “Financial Times” esta investigação está a demorar mais do que outras que foram realizadas contra estas grandes empresas. Ainda assim, nota o mesmo jornal, este tipo de investigações que envolvem algoritmos são complexas, pelo que tendem a arrastar-se.

Bruxelas tem vindo a apertar o cerco aos gigantes tecnológicos no continente europeu, tendo apresentado no final do ano passado as suas propostas para um Ato dos Mercados Digitais, focado na concorrência e nos negócios online, e um Ato dos Serviços Digitais, de modo a evitar conteúdos ilegais online e garantir uma maior transparência das plataformas na internet.

Em novembro do ano passado, anunciou outra investigação contra a Amazon por alegadamente aproveitar dados que recolhia com a venda de produtos de terceiros para melhorar os seus próprios produtos. Ou até investimento, como denunciava em 2020 a fundadora da DefineCrowd, Daniela Braga, que acusou a gigante tecnológica de investir na empresa para ter acesso aos seus dados com o intuito de desenvolver produtos concorrentes.