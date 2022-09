Pandemia livrou 489 grandes contratos do visto prévio do Tribunal de Contas em 2020

O Tribunal de Contas revelou esta quinta-feira quantos grandes contratos públicos ficaram isentos de fiscalização prévia, durante 2020, devido ao regime excecional de contratação pública decretado na sequência da pandemia de covid-19.

O balanço entre 12 de março e 31 de dezembro de 2020 revela que 489 contratos públicos – respondendo por €757,8 milhões de gastos públicos – escaparam ao habitual visto prévio deste órgão fiscalizador liderado por José Tavares.

Em causa estão contratos superiores a €350.000 (antigo limiar para a fiscalização prévia que vigorou até 24 de julho do ano passado) ou a €750.000 (novo limiar que vigora desde 25 de julho do mesmo ano).

Os meses de maior contratualização foram abril (79 grandes contratos somando €121,2 milhões), maio (82 contratos de €101,9 milhões) e dezembro de 2020 (39 contratos de €96 milhões).

A soma consta do terceiro relatório intercalar de “acompanhamento dos contratos abrangidos pelo regime de exceção previsto na lei n.1-A/2020, incluindo os isentos de fiscalização prévia”. Um relatório que o Tribunal de Contas passou a publicar desde que as regras de contratação pública foram relaxadas para agilizar o combate à crise pandémica.

O Tribunal de Contas lembra que um dos impactos da pandemia de covid-19 ocorreu, precisamente, na área da contratação pública, com a aprovação deste regime legal excecional.

Desde março de 2020 que este permite a outorga de contratos por ajuste direto por motivos de urgência, a dispensa das regras do código dos contratos públicos, um regime excecional de autorização de despesas, a produção de efeitos logo após a adjudicação e a isenção de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

Ministério da saúde domina contratos

O relatório presta especial atenção às adjudicações/contratos de empreitada de obras públicas, de locação, de aquisição de bens móveis e de serviços publicitados e comunicados entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2020.

No quarto trimestre de 2020, o destaque vai para os cinco contratos no valor de €39,2 milhões celebrados entre os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e a MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia.

Esta entidade pública do Ministério da Saúde responde pelo primeiro e pelo sétimo maior contrato público do quarto trimestre de 2020, por sinal com objeto semelhante: €32,7 milhões para aquisição de “serviços para exploração do centro de contacto do SNS – lote 1 – serviços de desenvolvimento tecnológico, implementação e gestão da operação do SNS24” e €3,4 milhões para aquisição de “serviços para a exploração do centro de contacto do SNS (SNS24)”.

O ranking das entidades adjudicatárias é encabeçado pela MEO, com 32 contratos firmados no valor de €39,6 milhões, durante o quarto trimestre de 2020. Seguem-se cinco farmacêuticas, com destaque para a Gilead Sciences (55 contratos de €20,2 milhões), a Roche (12 contratos de €13,6 milhões) e a Janssen Cilag (7 contratos de €13,1 milhões).

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde também lideram o ranking das entidades adjudicantes, com 13 contratos no valor de €39,8 milhões. Em segundo lugar, surge o Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, com €30,1 milhões repartidos por 155 contratos.

Entre grandes e pequenos contratos, o Ministério da Saúde domina com 39% da contratação e 85% do montante contratual neste quarto trimestre de 2020. Em causa estão, sobretudo, produtos farmacêuticos, serviços de saúde e de segurança ou equipamento médico.

Ministério da Educação falha prazos

Para mitigar os riscos decorrentes deste regime excecional, os organismos públicos passaram a ter a obrigação de publicitar os contratos celebrados no portal BASE e a dar conhecimento ao Tribunal de Contas, 30 dias após a sua celebração.

Mas nem todas as entidades públicas estão a cumprir integralmente os deveres de publicitação e de comunicação ao Tribunal de Contas. Nem mesmo quanto a grandes contratos, acima de €750 mil.

Por um lado, apenas foi dado conhecimento ao Tribunal de Contas de 16 dos 81 grandes contratos publicitados no portal BASE durante o quarto trimestre. Por outro lado, há contratos que o Tribunal de Contas conhece e que não estão no portal BASE.

“Destas adjudicações/contratos comunicados ao Tribunal de Contas e não publicitados no portal BASE salientam-se, pelo seu montante total - €23.613.280,00 - cinco contratos outorgados pelo ministério da Educação, em 16.10.2020, para aquisição de computadores portáteis e de conetividade, para alunos de estabelecimentos do ensino público abrangidos pela ação social”, lê-se neste último relatório.

Daí que este órgão fiscalizador continua a alertar para as “insuficiências” na publicitação e na comunicação dos contratos públicos e para as “deficiências” no preenchimento dos formulários que “limitam a melhor e mais fina apreciação dos contratos”.